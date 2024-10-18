BLACKPINK ROSÉ真的親Bruno Mars！強強聯手〈APT.〉反應極佳！「阿帕特阿帕特」洗腦又可愛

韓國天團BLACKPINK成員ROSÉ日前宣告和Bruno Mars（火星人布魯諾）合作，歌曲〈APT.〉稍早釋出！（文末包含韓評！）

▼話不多說先來看MV



先回顧16日ROSÉ曬照，曬了她和Bruno Mars的一張照片，表示「那天晚上教了Bruno如何玩韓國酒席遊戲」，Bruno在下方留言爆料ROSÉ試著要親他！ROSÉ回應要殺了他、如果不收回就不發行歌曲了XDD，互動相當逗趣。



#Rosé shares the cutest pic of her and #BrunoMars

with the caption "the night i taught bruno how to play a korean drinking game" and Bruno comments, with Rosé teasing new song in her reply!



Bruno - "So much fun! Remeber when you tried to kiss me? that was weird.… pic.twitter.com/wvF83svAIB — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) October 16, 2024

Bruno沒有收回那句話，倒是ROSÉ收回了，而兩人合作歌曲〈APT.〉還是如期發行，MV與音源就在稍早釋出，MV裡ROSÉ真的親了Bruno！還有臉貼臉等可愛互動！



「阿帕特阿帕特……阿帕特阿帕特……」〈APT.〉洗腦的歌詞正是韓語「아파트公寓」，歌詞指的是韓國人熟知的酒席遊戲「公寓遊戲」，酒席上每個人把雙手都往中間疊高，疊成像公寓般，其中一人指定數字後，最下面的手要抽起往上疊高，喊到指定數字的那隻手就得接受懲罰。ROSÉ表示自己很愛玩公寓遊戲，簡單有趣很適合活絡氣氛，某天教了攝影棚工作人員們，看大家很享受其中便有了創作靈感，後來Bruno加入一起完成此歌曲。



▼補充「公寓遊戲」範例，讓我們邀請SHINee珉豪──



韓國網友看完MV果然被「阿帕特」洗腦，theqoo熱門討論文‎裡的留言有許多人跟著「阿帕特阿帕特……」，說上癮了，也有人說一開始聽到「阿帕特」三字經慌了，又驚又喜。留言反應幾乎是正面，稱讚歌曲好聽、搞笑、有趣又可愛，說兩人音色很搭，還有人說：「是要把公寓遊戲世界化了嗎？」樂見韓國文化與歌曲跟著爆紅。

YouTube下方留言韓語留言包括「感覺像ROSÉ的個性有獨特的感性，但沒想到會帶來這樣的內容，太新鮮了」、「團體或分散都無敵的組合，ROSÉ呀，謝謝你讓我聽到韓語歌」、「最近成員們Solo最新穎、新鮮的」、「真正的韓國風+Pop（大部分專指美國流行音樂）」、「很有Sense的傳播韓式遊戲，理所當然中毒，也和擅長跳舞的Bruno Mars很搭……真的好可愛嗚嗚」、「本來以為是BLACKPINK Solo最紅的……不過對音樂一直是最真心的、是真正的歌手，ROSÉ加油」……等等。

英語留言則有「ROSÉ看起來很開心，兩人化學反應很好，看她在YG之外表達自己，藝術範疇更驚喜了」、「從未見過ROSÉÉÉÉÉÉÉ這一面……真不可思議我的老天天天天……希望專輯有個多這樣的內容」、「這似乎才是ROSÉ該有的氛圍，從來沒能在團體中表達，現在可以了」、「背離的BP的聲音！但她非常適合這個概念，看她笑到最後感覺很真實」……等等。

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