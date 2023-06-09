BLACKPINK Jennie有望加盟Marvel最新影集，饰演冰封能力超英 & K-POP明星 「Luna Snow」

据外媒，BLACKPINK成员Jennie将加盟Marvel宇宙最新影集《Team Agents of Atlas》，饰演能操纵冰雪的K-POP明星「Luna Snow（冰月花雪）」。

早在今年1月就有传闻Jennie将加入Marvel团队，多家外国媒体称Marvel内部人士透露正在筹拍将K-POP和超级英雄进行融合的电影。昨日再次有媒体报道称，Jennie正在和Marvel讨论出演首部以亚洲英雄为主角的影集《Team Agents of Atlas》，饰演主角之一「Luna Snow」。



Luna Snow这一角色最初登场於2018年的手机游戏《漫威未来之战》（Marvel Future Fight），是一个年轻的韩国女孩，为照顾年迈的祖母而通过舞蹈和歌艺赚钱，逐渐成为韩国最受欢迎的流行歌手。 一次演出时遇袭被困在冷聚变反应堆中，因此获得控制冰的能力并以此保护人类。



To celebrate her first solo comic, "Future Fight Firsts: Luna Snow" #1, Luna Snow released a remix of her hit single, "Tonight"! Listen to the full track now: https://t.co/igl3kL0vh9 #MarvelFutureFight pic.twitter.com/KviailuaAb — Marvel Entertainment (@Marvel) October 25, 2019

Jennie作为世界级韩国女团BLACKPINK的领唱和rapper，歌舞实力自然不在话下，最近还通过HBO影集《偶像漩涡The Idol》展现敬业演技，被认为是饰演Luna Snow的不二人选。



《Team Agents of Atlas》改编自同名漫画，预计呈现一支由亚洲和太平洋地区的超级英雄组成的多元团队，将是Marvel第一部亚洲超级英雄电影。 剧中角色由前神盾局特工吴吉米（Jimmy Woo）领导，他在《蚁人与黄蜂女：量子狂热》和《汪达幻视（温黛与幻视）》等系列电影都有亮相。



There’s a shocking amount of great comics out today, but don’t skip Agents of Atlas #1. Shang-Chi is a member of the team! pic.twitter.com/0l0UMR2Jyz — ManaByte (@ManaByte) August 7, 2019

同时，Jennie近日接受HBO Max采访时被问到「希望世界了解关於Jennie Ruby Jane的什么事」，她回答「这只是开始」并向镜头wink，亦令人猜测是否暗示参与更多影视作品。



"This is just the beginning."



Introducing a new side of Jennie Ruby Jane. #THEIDOL pic.twitter.com/KSCRq46vaN — Max (@StreamOnMax) June 7, 2023

目前Marvel尚未对此做出回应。 如果消息属实，Jennie将成为首位加入Marvel电影宇宙的韩国K-POP明星，也是为数不多的亚洲女性超级英雄演员之一。

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