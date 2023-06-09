李帝勳與台粉預熱生日! 台北見面會祭出六大福利門票週六啟售

韓國男星李帝勳來台見面兼慶生！預計在7月2日於Zepp New Taipei舉辦【LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI】見面會的李帝勳，除了期待與台灣粉絲相會，李帝勳更有機會首度體驗在海外與粉絲慶生，而台北場更祭出六大福利，門票將於本週六在ibon售票系統機台及網站全面啟售。

無論是在《Signal》飾演特立獨行的罪犯側寫師，還是駕駛《模範計程車》5283的計程車司機，又或是《Move to Heaven：我是遺物整理師》面惡心善的叔叔，李帝勳不斷突破自我極限，用精湛的演技以及細膩的演出成為觀眾眼中的百變演員，在演出多部好戲後也終於有機會來和台灣粉絲見面，而恰巧活動後兩天的7月4日是他38歲生日，相信這場台北見面會也將成為李帝勳難忘的回憶之一。



韓劇《模範計程車》系列叫好又叫座，劇中李帝勳化身菜鳥職員、囚犯、農夫、巫師、夜店保全等多種身份，先前上《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，演技力連劉在錫都大讚，但他卻謙虛表示「覺得我的底細都被看光了」，也為了各種角色會自己準備配件，會參考雜誌、網路甚至其他連續劇、電影，就是為了要演得更貼近這些現實生活中會出現的人物；此外還透露為了《模範計程車》第二季特別健身且吃了很多牛肉，幾乎沒有攝取鹽分，他透露因為拿到第一集劇本時，看到主角是脫掉上衣的狀態，為了要完成編劇想要的，所以笑說自己是「當作人生最後一次演出『脫上衣』」，更喊話希望能與原班人馬再拍第三季。



將在7月2日晚間6點於Zepp New Taipei舉行的李帝勳【LEE JE HOON ‘VACATION’ FAN MEET IN TAIPEI】見面會，除了全場觀眾均可與他Send Off外，還可獲得台灣場限定小卡乙份，購買VIP票價的粉絲們則可以拿到「專屬小卡」之外，更有機會抽到「一對一合照」、「團體合照」、「親筆簽名明信片」等福利，門票將於6月10日(週六)13:14 在ibon售票系統機台及網站同步販售。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞