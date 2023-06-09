Netflix六部新愛情劇劇照：《歡迎來到王之國》、《今生也請多指教》、《我的女神室友斗娜》、《這戀愛是不可抗力》、《走進你的時間裡》、《時髦一點》

好像是第一次看到《這戀愛是不可抗力》（路雲&趙寶兒）和《時髦一點》（李民基&韓志旼）的官方劇照呢！

今年（2023年）即將邁入下半年，Netflix也將繼續帶給全世界劇迷更多精彩作品！六部新愛情劇即將上線，各位最期待哪部作品呢？

▲‎《歡迎來到王之國》‎：李俊昊、潤娥等主演

描述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員「千莎朗」相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。

▲‎《今生也請多指教》‎：申惠善、安普賢等主演

改編自高人氣同名網漫，描述有著前世記憶並開啟第十九次人生的「潘知音」，一定要見到「文瑞夏」而展開的魯莽轉世羅曼史。

▲《我的女神室友斗娜》：秀智、梁世宗等主演

改編自網路漫畫《愛上姐姐的理由》，描述突然退出演藝圈的偶像「李斗娜」，與大一學弟「李元俊」同住一個屋簷下後所發生的羅曼史。

▲《這戀愛是不可抗力》：路雲、趙寶兒等主演

描述一名女子獲得三百年前被徹底封印的禁書，與成為禁書犧牲者的男子展開宛如不可抗力的羅曼史。路雲飾演被詛咒的律師「張辰由」，趙寶兒飾演最底層公務員「李洪潮」。

▲《走進你的時間裡》：安孝燮、全汝彬等主演

翻拍自人氣臺劇《想見你》，描述2023年的「韓俊熙」因懷念一年前去世的男朋友「具延准」，聽著歌曲〈You to Me Again〉，意外靈魂穿越到1998年的「權珉周」身上，並遇見和男朋友相貌相同的「南時憲」，與暗戀權珉周的「鄭仁圭」，展開三人之間的故事。

▲《時髦一點》：李民基、韓志旼等主演

《耀眼》金錫允導演、金秀珍編劇「二搭」。以農村為背景，《耀眼》韓志旼飾演擁有超能力的「獸醫」，《我的出走日記》李民基飾演熱血「刑警」，兩人一起解決犯罪事件。

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