宋智孝被批在《Running Man》擺爛，每週還領1000萬韓幣！韓網友：「有良心的話，應該主動退出」

宋智孝日前爆出被經紀公司拖欠薪水數月並提出解約，為了幫職員們爭取應得利益，她決定曝光驚人內幕。之後還傳出她低調支付職員手術費、工作結束都給大家計程車費等各種美談。

不過...近日有韓友發表了以《宋智孝如果有良心的話，就應該主動退出《Running Man》為標題的貼文，該名網友寫道「到現在爲止有比宋智孝更厲害的花瓶嗎？」他認為宋智孝在節目中比任何人都受照顧，但這幾年的各種角色定位還有與金鍾國的愛情線，都因本人沒能挽救而消失。接著說劉在錫、金鍾國比任何人都忙，梁世燦、HAHA 也在做很多綜藝節目，池錫辰也在做 YouTube ，全昭旻在和電視劇並行的同時，在節目中也沒有（露出）疲憊的表情。



還提到宋智孝一週的片酬+重播費加在一起的話，應該比1000萬韓幣（約台幣23萬）還要多，一個月就接近5000韓幣（約台幣119萬），如果用那些錢多花點佈景費或者再增加10名作家讓每個人都多拿500萬韓幣的話，節目真的會變更好。

這篇文章引發熱烈討論，點擊率已經突破20萬。網友也紛紛表示：「比起《Running Man》、《認哥》、《我獨自生活》和《熊孩子》這些不是更嚴重嗎」、「現在感覺《Running Man》成員們本身就沉浸在惰性中，除了劉在錫，好像沒有像以前那樣努力的成員了」、「突然說宋智孝呢？很可疑」、「以前宋智孝和金鍾國是 Ace 的時期，成員們都努力奔跑。但是隨著時間的流逝，新成員們進來，宋智孝漸漸退居後面」、「好像是經紀公司方面爲了攻擊，故意上傳的貼文呢」、「SBS 有一直維持下去的理由」等等。



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