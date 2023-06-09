SEVENTEEN版《花樣青春》錄製的可能性有多大？羅PD透露了困難程度：「《頻道十五夜》去年結算是赤字！」

自從SEVENTEEN在《出差十五夜》中抽中大獎-SEVENTEEN全員參加《花樣青春》之後，所有的粉絲都在期待著這一天早日到來！

上個月，SEVENTEEN 13名成員合體亮相了羅PD的招牌綜藝《出差十五夜》，在最後的抽獎環節中，運氣爆好的抽到了「全員參加《花樣青春》」和「羅PD挑戰SEVENTEEN新曲《손오공》（Super）」，羅PD和製作組肉眼可見地慌了神（笑！）直呼：「 13個人一起去的話就需要租觀光巴士」、「我會和公司談談看」。



節目播出後即刻就在「克拉」（SEVENTEEN粉絲名）之間引爆火熱反響，大家已經開始構思羅PD到底會以什麼樣的方式突襲13人，並會讓他們去哪裡旅行。 不少粉絲表示：「就這13人，把他們放到無人島上都能好好活下去」、「感覺會去南美」、「送去南極他們也能生存下來」、「一群懂得餵飽自己的人，我反而擔心節目組」等。



也有很多人表示SEVENTEEN版的《花樣青春》根本不可能成行，13人+製作團隊一同出行需要龐大的資金支持。而羅PD早前作客YouTube節目時提到過YouTube節目的收入問題 當時他解釋：「很多人都誤會了，以為『頻道十五夜』有很多訂閱者，點擊率也很高（能掙很多），但其實去年的結算反而是赤字，很搞笑吧。 如果不接廣告的話，很難運營YouTube。 《出差十五夜》就不接受贊助，因為有了廣告的話會變得很複雜，越是大的製作，越沒有贊助或PPL。 收入比起投入的製作費並不多，雖然赤字也不多，就很奇怪。」



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