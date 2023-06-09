Netflix六部新爱情剧剧照：《欢迎来到王之国》、《今生也请多指教》、《我的女神室友斗娜》、《这恋爱是不可抗力》、《走进你的时间里》、《时髦一点》

好像是第一次看到《这恋爱是不可抗力》（路云&赵宝儿）和《时髦一点》（李民基&韩志旼）的官方剧照呢！

今年（2023年）即将迈入下半年，Netflix也将继续带给全世界剧迷更多精彩作品！六部新爱情剧即将上线，各位最期待哪部作品呢？

▲‎《欢迎来到王之国》‎：李俊昊、润娥等主演

描述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人「具元」，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的小职员「千莎朗」相遇后，变得可以一起真正开怀大笑的浪漫爱情喜剧。

▲‎《今生也请多指教》‎：申惠善、安普贤等主演

改编自高人气同名网漫，描述有著前世记忆并开启第十九次人生的「潘知音」，一定要见到「文瑞夏」而展开的鲁莽转世罗曼史。

▲《我的女神室友斗娜》：秀智、梁世宗等主演

改编自网路漫画《爱上姐姐的理由》，描述突然退出演艺圈的偶像「李斗娜」，与大一学弟「李元俊」同住一个屋檐下后所发生的罗曼史。

▲《这恋爱是不可抗力》：路云、赵宝儿等主演

描述一名女子获得三百年前被彻底封印的禁书，与成为禁书牺牲者的男子展开宛如不可抗力的罗曼史。路云饰演被诅咒的律师「张辰由」，赵宝儿饰演最底层公务员「李洪潮」。

▲《走进你的时间里》：安孝燮、全汝彬等主演

翻拍自人气台剧《想见你》，描述2023年的「韩俊熙」因怀念一年前去世的男朋友「具延准」，听著歌曲〈You to Me Again〉，意外灵魂穿越到1998年的「权珉周」身上，并遇见和男朋友相貌相同的「南时宪」，与暗恋权珉周的「郑仁圭」，展开三人之间的故事。

▲《时髦一点》：李民基、韩志旼等主演

《耀眼》金锡允导演、金秀珍编剧「二搭」。以农村为背景，《耀眼》韩志旼饰演拥有超能力的「兽医」，《我的出走日记》李民基饰演热血「刑警」，两人一起解决犯罪事件。

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