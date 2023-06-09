網友羅馬街頭偶遇宋仲基夫妻：牽著妻子的手，氣氛超甜♥

路人在羅馬街頭偶遇宋仲基夫婦。

近日，有網友曬出了宋仲基和妻子Katy漫步街頭的照片，網友表示「和一個亞洲人和英國Couple同路了十幾分鐘才發現是宋仲基」。 照片中，兩人身穿休閒裝，戴著口罩和帽子，手牽手低調出行，一路都有說有笑，感情超甜。 網友還表示宋仲基看起來很年輕，皮膚曬成了健康的小麥色。



此前，宋仲基的新電影《禍亂》入圍了坎城影展的「一種注目」單元，這也是他出道15年首次亮相坎城。 婚後幾乎和妻子形影不離的他也帶了愛妻一同飛往法國，原本韓媒很期待能夠拍到兩人共同出席官方活動的身影，但奈何Katy已經是孕晚期，一直待在酒店休息。

之前的採訪中宋仲基也曾分享過升級為人夫的心情，他坦言：「當爸爸是我人生中最重要的事，我一直夢想成為一位父親，因為我很愛我爸爸，我身上有好的東西都是我爸爸影響我的，所以小時候我的夢想就是成為像我爸一樣的好爸爸。」

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