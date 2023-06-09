网友罗马街头偶遇宋仲基夫妻：牵著妻子的手，气氛超甜♥

路人在罗马街头偶遇宋仲基夫妇。

近日，有网友晒出了宋仲基和妻子Katy漫步街头的照片，网友表示「和一个亚洲人和英国Couple同路了十几分钟才发现是宋仲基」。 照片中，两人身穿休闲装，戴著口罩和帽子，手牵手低调出行，一路都有说有笑，感情超甜。 网友还表示宋仲基看起来很年轻，皮肤晒成了健康的小麦色。



此前，宋仲基的新电影《祸乱》入围了坎城影展的「一种注目」单元，这也是他出道15年首次亮相坎城。 婚后几乎和妻子形影不离的他也带了爱妻一同飞往法国，原本韩媒很期待能够拍到两人共同出席官方活动的身影，但奈何Katy已经是孕晚期，一直待在酒店休息。

之前的采访中宋仲基也曾分享过升级为人夫的心情，他坦言：「当爸爸是我人生中最重要的事，我一直梦想成为一位父亲，因为我很爱我爸爸，我身上有好的东西都是我爸爸影响我的，所以小时候我的梦想就是成为像我爸一样的好爸爸。」

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