宋仲基坦言「當爸爸是人生最重要的事」，期待與梁朝偉合作

宋仲基近日接受新浪娛樂採訪，全程幾乎都用英文對答，聊到妻子和即將出生的小孩時滿臉幸福，更透露最想合作的中國演員就是梁朝偉。

宋仲基透露平常與妻子交流都用英語，聊到被人稱讚baby face時，更主動提到寶寶話題：「我不懼怕變老，我很快就要做爸爸了。 我不在意我的baby face，我在意我真的要有baby了。」 宋仲基稱不在意寶寶性別，一旦給寶寶起名就會公佈給大家。



宋仲基表示成為父親是他人生中最重要的事情：「我一直夢想成為一名父親，因為我真的很愛我的爸爸。 我身上所有好的東西都是來自父親對我的影響。 從小我就夢想將來也能成為像我爸爸一樣的好爸爸。」 宋仲基認為自己當爸會是比較頑皮的風格，開心之餘亦擔心能否做得足夠好，經常和太太就此討論，相信兩人齊心努力一定可以做到。



宋仲基本次參加坎城影展帶來了零片酬出演的新作《禍亂》，但他很羞於提及零片酬話題，稱劇本本身很值得被拍出來，他只想讓電影更完美、不想超出預算，笑道：「如果我要片酬，我的片酬會很高。」

片中他顛覆以往形象飾演滄桑中年人，讓很多人感到意外，但宋仲基認為自己一直是同一個人，只是每次演戲時用到不同部份。



最後被問到最想合作的中國導演或演員，宋仲基毫不猶豫選擇了梁朝偉：「他在韓國也有很多粉絲。 我愛他，人人都愛他。」 宋仲基目前還未見過梁朝偉本人，笑稱見面時可能「不敢看他的眼睛」。



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