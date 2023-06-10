看綜藝時最討厭的三個場景：對最後一個的討厭度已經達到了巔峰！

韓綜的資深粉絲們，這些應該能夠引起你們的共鳴！

最近有韓國網友在the qoo上更新了一則名為「最討厭在綜藝節目中看到的場面」的帖子，總結出了3點，引起了不少觀眾的共鳴。 第一條就是「演出嘉賓們的過度反應」，韓綜的一大特點就是鏡頭很會抓拍嘉賓們的reaction，鍾愛通過嘉賓們的反應來加強對表演者的驚訝程度，比如《蒙面歌王》中揭曉面具下的主人公時，嘉賓們嚇到擺出奇怪的軀體姿勢，配上「根本想不到」等字幕來展現眾人的震驚度。



第二點則是「只要男女一起，就會要他們對視或是做其他的事情來強行製造LOVELINE」。 這似乎是韓綜的老毛病了，從最早的《RUNNING MAN》中的「週一情侶」，到如今的《我獨自生活》、《玩什麼好呢》、《我家的熊孩子》等，似乎只要有男女嘉賓共同亮相的節目，就肯定會造出銀幕CP，嘉賓們甚至會以調侃的形式自cue感情線。



最後一個是「無止盡的重複衝一個鏡頭」，一定要通過這種方式來加深綜藝效果。 《團結才能踢》中會以多個角度重播5、6次踢球、進球等鏡頭，看得觀眾們十分厭煩。



該貼文瞬間點燃了網友們的留言熱情，大家紛紛表示：「綜藝全是這個套路，無趣，我已經放棄了，還不如加了一點綜藝性質的紀錄片有趣」、「《團結才能踢》重播現象特別嚴重，一個場面重播5次」、「都討厭，最討厭第二個」、「這麼多年了一點變化都沒有」等。

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