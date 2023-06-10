《偶然遇見的你》金東旭曾被批演技太差了經常被罵，每天喝酒消愁！

注意喝酒切勿過多，有害健康！

今個六月，歡迎蒞臨「旭的多重宇宙」！由金東旭和秦基周領軍的Viu Original原創奇幻韓劇《偶然遇見的你》正在亞洲各地熱播，而他夥拍千玗嬉主演的全新韓劇《有利的詐欺》亦已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以一口氣免費收看金東旭的兩部話題新作，體驗他的出色演技。



金東旭早在2000年初透過短篇電影出道，即將入行二十年的他近日接受專訪，分享演藝經歷，期間被問到會否羨慕《偶然遇見的你》海俊的穿越能力時，他隨即耍手擰頭：「即使對過去念念不忘，也沒有甚麼可以改變。」談到過去，不少觀眾仍會想起他在《咖啡王子1號店》飾演可愛的陳河霖，對此他卻表示：「實際上我和那個角色剛好相反，當時我很怕陌生、也很封閉，入讀大學時，我一句話也沒有和同學說，不管是誰打招呼我都只聽音樂。」



原來童年時的金東旭並沒有演藝夢，某天偶然看了「國民影帝」安聖基主演的電影《吉力馬札羅》，才對演員這個行業產生好奇，而他只準備了四個月便成功考入「韓國藝術綜合學校」一事，更為人津津樂道，但他笑言入學後才是噩夢開端：「我一直想著『這不是我該來的地方，當初是怎麼進來的？』入學前從來沒有試過表演，同學們都是在藝術高中時期就獲獎的學生；我每天認真上課，但是演技太差了經常被罵，所以每天喝酒，哈哈！」



出道後的金東旭因為個性內向而壓力爆煲，也一度因為事業載浮載沉而考慮放棄：「每次拍攝作品都要面對數百名不認識的人，壓力太大了，我一直很害怕；但是收到有趣的劇本，內心又會很想嘗試。」幸好他演出《與神同行》系列電影後知名道大開，2019年更成為MBC演技大賞「大賞」得主，從此被視為科班出身的演技派、獲封「千面演員」，正如他在《偶然遇見的你》和《有利的詐欺》分別飾演主播和律師，每個角色都沒有重疊，表現恰如其分！現在的他也比過去開朗得多：「以前在聚會上，我不會跟不認識的人對視，甚至會離席，非常害羞；但是現在不管誰過來我都很適應，我的好朋友都非常震驚！」性格改變命運，看來也適用在他的身上呢！



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