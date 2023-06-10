《九尾狐傳1938》播出期間IG粉絲破600萬！「李朗」金汎履行公約拍攝紀念照：「自拍真的好難啊～」
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《九尾狐傳1938》播出期間IG粉絲破600萬！「李朗」金汎履行公約拍攝紀念照：「自拍真的好難啊～」

明星   2023年6月10日   星期六08:45   Hui  

（封面圖源：IG@k.kbeom）

幕後花絮真的太可愛！害羞又不知所措的模樣，與《九尾狐傳1938》裡「李朗」呈反差啊～

金汎目前以「李朗」的角色活躍於tvN週末劇《九尾狐傳1938》中，和「哥哥」李棟旭展現絕佳默契。前陣子更出現一篇「最近被狂讚『長得太帥了』的演員」的‎熱門文章‎，就是指金汎。本來就很帥，最近更帥了。網友們也紛紛敲碗金汎可以拍浪漫愛情劇。

電視劇播出期間，金汎的官方個人Instagram粉絲突破600萬。在此之前，金汎曾與大家約定要拍紀念照，而且是以「自拍」的形式。但在前往履行約定的路上，金汎一直幫粉絲們「打預防針」，因為他真的很不會自拍！平時很少拍照的他，很少和別人拍，也很少幫別人拍，所以和相機不是很親近。為了拍出一張好看的自拍，可能要先拍好幾千張、好幾萬張，才能從中挑選出一張。反正自拍就從沒有滿意過！

而這個公約，是從粉絲突破300萬開始，金汎還記得拍照的當下自己都做了什麼姿勢和裝扮。在拍攝600萬紀念照期間，金汎果然很緊張，頻頻表示：「我對今天自己的臉很不滿意」、「自拍真的好難啊～」，甚至都流了冷汗！最後，金汎表示：「再次感謝600萬粉絲的關注，我會好好用別人拍的照片經營SNS的。」

▼黑白版

（圖源：IG@k.kbeom）
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▼彩色版

（圖源：IG@k.kbeom）
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