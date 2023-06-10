看综艺时最讨厌的三个场景：对最后一个的讨厌度已经达到了巅峰！

韩综的资深粉丝们，这些应该能够引起你们的共鸣！

最近有韩国网友在the qoo上更新了一则名为「最讨厌在综艺节目中看到的场面」的帖子，总结出了3点，引起了不少观众的共鸣。 第一条就是「演出嘉宾们的过度反应」，韩综的一大特点就是镜头很会抓拍嘉宾们的reaction，钟爱通过嘉宾们的反应来加强对表演者的惊讶程度，比如《蒙面歌王》中揭晓面具下的主人公时，嘉宾们吓到摆出奇怪的躯体姿势，配上「根本想不到」等字幕来展现众人的震惊度。



第二点则是「只要男女一起，就会要他们对视或是做其他的事情来强行制造LOVELINE」。 这似乎是韩综的老毛病了，从最早的《RUNNING MAN》中的「周一情侣」，到如今的《我独自生活》、《玩什么好呢》、《我家的熊孩子》等，似乎只要有男女嘉宾共同亮相的节目，就肯定会造出银幕CP，嘉宾们甚至会以调侃的形式自cue感情线。



最后一个是「无止尽的重复冲一个镜头」，一定要通过这种方式来加深综艺效果。 《团结才能踢》中会以多个角度重播5、6次踢球、进球等镜头，看得观众们十分厌烦。



该贴文瞬间点燃了网友们的留言热情，大家纷纷表示：「综艺全是这个套路，无趣，我已经放弃了，还不如加了一点综艺性质的纪录片有趣」、「《团结才能踢》重播现象特别严重，一个场面重播5次」、「都讨厌，最讨厌第二个」、「这么多年了一点变化都没有」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究