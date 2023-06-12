李浚赫這張臉不拍羅曼史太虧了！傳奇級制服照無敵養眼

不允許你們沒看過李浚赫的制服照。

影星馬東石主演的電影《犯罪都市3》正式上映，第三季中最大的反派「朱成哲」由李浚赫出演，為了詮釋黑幫人物的形象，李浚赫在短期間內增重了20公斤，完全失去了原先美男子的形象，都快讓網友忘記他之前有多帥了。



幸好有網友即時翻出了李浚赫傳奇級的制服照，讓我們用2019年他拍攝《60天，指定倖存者》時的神顏來淨化一下眼球吧！李浚赫這身白色制服已經是封神級別了，足夠的霸總風範，莫名的眼神殺就非常撩人，感覺到了他的一身正氣和凌厲感（其實角色有些反派～～）。



誰看了不說一句太帥了，根本抵抗不了帥哥的高顏值好不好。



看得網友們紛紛大讚：「顏值即正義」、「這張臉不拍情感戲太浪費了」、「其實劇中人設很讓人討厭，但每次看到他的臉根本就討厭不起來」、「這部劇裡他真的就是個漂亮垃圾」...等。

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