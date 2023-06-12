(G)I-DLE舒華體驗一日星探！評價路過的學生顏值「長得可惜」，遭韓網批評

大家覺得身為藝人有資格對素人品頭論足嗎？(G)I-DLE成員舒華在綜藝中的言詞引起廣大網友的不滿。

近日，舒華作客了YouTube綜藝《Workman》，她和演員柳善皓體驗了一日星探的工作。 節目中舒華十分自信地表示：「知道我是我們公司（CUBE娛樂）第一人吧！」她和柳善皓開始進行SNS選人任務，CUBE新人開發組解釋：「年齡需要在2008年之後出生（包括2008年），長得要有特色，身材要瘦、要漂亮，身高也要高。」舒華回應對方：「要以我為標準，舒華相。」柳善皓找到一名和舒華顏值相似的人，還說「她和姊姊角度很像，也沒有過度修圖。」



接著舒華和柳善皓有一起上街尋找新人，還專門挑了學生經常去的場所，兩人一邊走一邊閒聊：「看了眼側臉，有些可惜」、「可以正大光明地看人」、「路過的時候偷偷看一眼就行。」 可惜的是兩人並未成功，未找到合眼緣的新人，他們還感嘆公司新人開發組工作不易，並期待公司今後能夠挖掘到更多顏值高且有潛力的新人。



節目播出後引發了不少網友的討論，有網友指出：「舒華照顧後輩練習生的場景真的很溫馨」、「兩人化學反應強烈」、「星探大人們，拜託你們了，K-POP的未來全在你們手上」等。 但也有不少網友反感舒華在節目中對素人品頭論足的言論，稱：「點評路過的學生眼值，真的很討厭」、「路過的學生完全不知情，怎麼可以在背後評判別人」、「外貌至上主義的社會真噁心」、「你們有什麼資格評論普通的學生」、「雖然愛豆確實顏值要高，但是這些學生又不是主動要去當愛豆，憑什麼走在路上就要被你們批評『長得有些可惜』」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞