李浚赫这张脸不拍罗曼史太亏了！传奇级制服照无敌养眼

不允许你们没看过李浚赫的制服照。

影星马东石主演的电影《犯罪都市3》正式上映，第三季中最大的反派「朱成哲」由李浚赫出演，为了诠释黑帮人物的形象，李浚赫在短期间内增重了20公斤，完全失去了原先美男子的形象，都快让网友忘记他之前有多帅了。



幸好有网友即时翻出了李浚赫传奇级的制服照，让我们用2019年他拍摄《60天，指定幸存者》时的神颜来净化一下眼球吧！李浚赫这身白色制服已经是封神级别了，足够的霸总风范，莫名的眼神杀就非常撩人，感觉到了他的一身正气和凌厉感（其实角色有些反派～～）。



谁看了不说一句太帅了，根本抵抗不了帅哥的高颜值好不好。



看得网友们纷纷大赞：「颜值即正义」、「这张脸不拍情感戏太浪费了」、「其实剧中人设很让人讨厌，但每次看到他的脸根本就讨厌不起来」、「这部剧里他真的就是个漂亮垃圾」...等。

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