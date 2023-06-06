XODIAC公開《SPECIAL LOVE》MV：香港成員SING大派心心耍萌逗粉絲開心！

大家聽了《SPECIAL LOVE》嗎？

首隊「港產K-POP男團」XODIAC由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造，出道個多月的XODIAC昨日公開新歌《SPECIAL LOVE》的MV，並將於明日推出出道迷你專輯《THROW A DICE》，出道短短日子，已先後推出五首歌曲。



XODIAC於《SPECIAL LOVE》MV中穿上校服上陣，又唱又跳展示青春魅力，當中隊中兩位香港成員SING和LEO在MV也很矚目，身為門面擔當的SING頻頻在MV中大擺派心萌樣冧粉絲，LEO則施展渾身解數，大展RAP功架。



而總隊長LEX於拍攝《SPECIAL LOVE》的MV時更發生小插曲，他於晚上拍攝期間，因為誤食海鮮搞到皮膚敏感，身上即時又紅又腫，工作人員見狀立即安排他到醫院睇急症，經診治後幸好情況並沒有惡化。而LEX因為看急症關係，雖然缺席了部份的MV錄影，但慶幸未有影響MV的拍攝工作，最終XODIAC亦能完成拍攝。



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