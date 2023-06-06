【韩网热帖】Lucas开通Bubble

大家觉得有多少人会买帐呢？
前NCT成员Lucas於2021年被女饭踢爆跟粉丝发生关系、吃软饭等，因私生活争议最终退队。沉寂了2年多后，日前Lysn宣布6月7日（明天）Lucas入驻Bubble。
2023년 06월 07일 (KST),— Lysn (@lysn_official) June 5, 2023
LUCAS의 bubble이 시작됩니다!
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韩国网民评论：
1. 搞不懂搞不懂，居然还有人想看到她
2. 根本就是没有需求的供给，供大於求
3. 看来他在国外还有些残留的粉丝，反正他现在也不在团里了，不会害到队友，随便他吧
4. 是他自己要开通的???? 应该是他自己要求的
5. 我好奇这是歌手自己要开通的，还是公司要求的
6. 我好奇会不会有人订阅他
7. 感觉他也和CBX一样，是被合约捆绑的
8. 连中国粉丝都不要他了，谁还会订阅？ 反正他自己不走的话，sm也不会赶他走
9. 脸皮真厚啊
10. 感觉SM比公务员的饭碗还要铁！！公务员的话早就被开除了
出处：https://theqoo.net/2821860424
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