【韩网热帖】Lucas开通Bubble

大家觉得有多少人会买帐呢？

前NCT成员Lucas於2021年被女饭踢爆跟粉丝发生关系、吃软饭等，因私生活争议最终退队。沉寂了2年多后，日前Lysn宣布6月7日（明天）Lucas入驻Bubble。



韩国网民评论：

1. 搞不懂搞不懂，居然还有人想看到她

2. 根本就是没有需求的供给，供大於求

3. 看来他在国外还有些残留的粉丝，反正他现在也不在团里了，不会害到队友，随便他吧

4. 是他自己要开通的???? 应该是他自己要求的

5. 我好奇这是歌手自己要开通的，还是公司要求的

6. 我好奇会不会有人订阅他

7. 感觉他也和CBX一样，是被合约捆绑的

8. 连中国粉丝都不要他了，谁还会订阅？ 反正他自己不走的话，sm也不会赶他走

9. 脸皮真厚啊

10. 感觉SM比公务员的饭碗还要铁！！公务员的话早就被开除了

出处：https://theqoo.net/2821860424

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