CRAVITY世界巡迴正式啟航：香港場門票本週四開賣！全場觀眾均可參與歡送環節

被譽為「怪物新人」的韓國男團CRAVITY本月起正式展開他們首個世界巡迴演唱會！（恭喜～）

而9位成員將於2023年7月29日(六)假九龍灣國際展貿中心ROTUNDA 3舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。



日前，CRAVITY的官方YouTube頻道就公開一段收錄他們首爾個唱的精華片段，預告他們的首個世界巡迴演唱會正式啟航，令各地粉絲都相當期待他們的演出。而9位成員上週四亦浩浩蕩蕩現身金浦機場出發前往大阪，為第一站的演出作準備。



自出道以來，CRAVITY憑藉出色的音樂才華和精湛的表演備受關注。隊內分別擔任領唱和副唱的元進和刑準早前翻唱歌曲《Lemon》。他們以清新的唱腔加上真摯的情感將作品重新演譯，受到樂迷的一致好評。

充滿活力和青春氣色的CRAVITY即將來港，以精彩的演出與港迷共渡難忘的夏天。演出門票將於2023年6月8日(四)上午10時在快達票公開發售；門票價格分別為HK$1,480及HK$880。入場觀眾均可參與歡送環節及獲得迷你海報乙張，不同門票亦有機會獲得與成員合照或親筆簽名紀念品等福利。



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