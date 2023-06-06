CRAVITY世界巡回正式启航：香港场门票本周四开卖！全场观众均可参与欢送环节

被誉为「怪物新人」的韩国男团CRAVITY本月起正式展开他们首个世界巡回演唱会！（恭喜～）

而9位成员将於2023年7月29日(六)假九龙湾国际展贸中心ROTUNDA 3举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。



日前，CRAVITY的官方YouTube频道就公开一段收录他们首尔个唱的精华片段，预告他们的首个世界巡回演唱会正式启航，令各地粉丝都相当期待他们的演出。而9位成员上周四亦浩浩荡荡现身金浦机场出发前往大阪，为第一站的演出作准备。



自出道以来，CRAVITY凭藉出色的音乐才华和精湛的表演备受关注。队内分别担任领唱和副唱的元进和刑准早前翻唱歌曲《Lemon》。他们以清新的唱腔加上真挚的情感将作品重新演译，受到乐迷的一致好评。

充满活力和青春气色的CRAVITY即将来港，以精彩的演出与港迷共渡难忘的夏天。演出门票将於2023年6月8日(四)上午10时在快达票公开发售；门票价格分别为HK$1,480及HK$880。入场观众均可参与欢送环节及获得迷你海报乙张，不同门票亦有机会获得与成员合照或亲笔签名纪念品等福利。



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