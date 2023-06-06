《犯罪都市3》成韓影票房救星！反派一代比一代帥：尹啟相→孫錫求→李浚赫超強花美男顏值成為宣傳亮點
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《犯罪都市3》成韓影票房救星！反派一代比一代帥：尹啟相→孫錫求→李浚赫超強花美男顏值成為宣傳亮點

電影   2023年6月6日   星期二14:00   Mico  

（封面圖源：instiz、車庫娛樂《犯罪都市3》海報）

電影《犯罪都市》第三代反派 #李浚赫 是真的太帥了，搭檔 #馬東石 超有火花，這部作品也成為了韓國電影今年的救世主，票房成績相當亮眼。

由馬東石、李浚赫攜手主演的動作電影《犯罪都市3》在韓開出好成績，上映5天累積了451萬觀影人次，累積票房突破446億韓元（約新台幣10.5億），由於今年韓國電影的票房普遍低迷，所以這部片也被譽為是年度的韓影救世主。
（圖源：車庫娛樂《犯罪都市3》海報）

▼《犯罪都市3》預告：

此外，網友也集中討論關於《犯罪都市》電影系列除了有活招牌馬東石大叔（飾演馬石道）的硬拳頭實打相當爽快外，每一季的反派都相當有魅力！分享了三代反派宣傳時穿黑T-Shirt的模樣。
馬東石（圖源：twitter@abo_ent）李浚赫（圖源：twitter@abo_ent）

第一代反派是尹啟相飾演的哈爾濱黑道大哥－張晨（張謙）。
尹啟相（圖源：instiz）尹啟相（圖源：instiz）

第二代反派則是由孫錫求（孫錫久）飾演從韓國逃到東南亞一帶為非作歹的危險人物－姜海相。
孫錫求（圖源：instiz）孫錫求（圖源：instiz）

第三代反派由李浚赫接棒，飾演毒品組織頭目、首爾九龍警察署毒品組組長－朱成哲，花美男顏值也成為網路上熱議的焦點。
李浚赫（圖源：instiz）李浚赫（圖源：instiz）

▼孫錫求為《犯罪都市3》站台，與李浚赫的合照。
孫錫求&李浚赫（圖源：twitter@abo_ent）

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目前《犯罪都市4》公開金武烈與李東輝確定加盟，金武烈也成為了與馬東石對立的第四代魅力反派。
金武烈（圖源：Disney+）（圖源：《犯罪都市4》官方圖）（圖源：《犯罪都市4》官方圖）

▼《犯罪都市》預告：

▼《犯罪都市2》預告：

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