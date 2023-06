BLACKPINK Jennie首演美劇瘋狂擦邊，韓網友：頂流為什麼要拍這種低俗畫面，看不下去了

K-POP頂流愛豆闖美,只能拍這種戲? 韓國網友表達了強烈的不滿。

BLACKPINK Jennie參演的HBO美劇《偶像漩渦》(《The Idol》)正式開播,該劇講述了女歌手在巡演被取消后陷入了迷茫期,遭到男主引誘,陷入漩渦無法脫身的故事。 因Jennie也有份亮相,且這是她的處女作,因此很受韓國觀眾以及K-POP粉的期待。

當韓國網友看完第一集中Jennie的場景之後,網路上一片罵聲!話不多說,先來看看Jennie出鏡的幾個畫面!



Jennie Ruby Jane officially makes her acting debut in #TheIdol . pic.twitter.com/jzDV4ri7x0

Jennie穿著熱褲和露出腹肌的短背心上陣,一臉迷醉地被兩個男伴舞夾在中間,三人身體緊貼,不停摩擦,根本就是明晃晃的擦邊舞。



no me importa la trama d the idol, yo solo voy a mirarla por jennie pic.twitter.com/7XcUH6TYE3