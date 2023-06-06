BLACKPINK Jennie首演美劇瘋狂擦邊，韓網友：頂流為什麼要拍這種低俗畫面，看不下去了

K-POP頂流愛豆闖美，只能拍這種戲？ 韓國網友表達了強烈的不滿。

BLACKPINK Jennie參演的HBO美劇《偶像漩渦》（《The Idol》）正式開播，該劇講述了女歌手在巡演被取消后陷入了迷茫期，遭到男主引誘，陷入漩渦無法脫身的故事。 因Jennie也有份亮相，且這是她的處女作，因此很受韓國觀眾以及K-POP粉的期待。

當韓國網友看完第一集中Jennie的場景之後，網路上一片罵聲！話不多說，先來看看Jennie出鏡的幾個畫面！



Jennie Ruby Jane officially makes her acting debut in #TheIdol. pic.twitter.com/jzDV4ri7x0 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 5, 2023

Jennie穿著熱褲和露出腹肌的短背心上陣，一臉迷醉地被兩個男伴舞夾在中間，三人身體緊貼，不停摩擦，根本就是明晃晃的擦邊舞。



no me importa la trama d the idol, yo solo voy a mirarla por jennie pic.twitter.com/7XcUH6TYE3 — vely (@canovelly) June 5, 2023

這一畫面看得廣大網友驚掉了下巴，也引起了大家的討論，韓網輿論一邊倒地在驚訝身為頂流愛豆的Jennie竟然出演如此不入流的作品，紛紛表示：「太諷刺了，聲稱成功闖美韓國女團成員只能在如此爛劇中出演擦邊劇情」、「這部爛劇對Jennie的人氣毫無幫助，YG是瘋了嗎」、「這能算是舞蹈嗎？ 根本就是動作片」、「你看她的表情就不是在跳舞啊，何必呢」、「舞台上那麼有霸氣，這裡的畫面看得我噁心」、「這些場景會不斷被拿出來播放，Jennie自己不知道嗎？」 、「自己的舞台上經常動作划水，這裡卻那麼賣力」等。

之後HBO發布了製作視頻中，Jennie談到她出現的場景時表示「我沒有花太多時間學習拍攝時使用的編舞，但值得慶幸的是，這是我一直在做的事情，所以我非常感激。」



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