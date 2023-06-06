BTS防彈少年團柾國為了見鬼在外國網站上買了「神器」：好想和鬼做朋友啊！
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BTS防彈少年團柾國為了見鬼在外國網站上買了「神器」：好想和鬼做朋友啊！

明星   2023年6月6日   星期二10:06   Tracy  

（封面圖源：FB@BTS (방탄소년단)）

柾國啊，你膽子也太大了吧？ ！

柾國在和粉絲直播聊天的過程中提到了關於鬼的話題，當時有很多粉絲留言說「你背後是誰啊」，柾國阻止粉絲們說道：「不要再說背後是誰了，真的有鬼的話要怎麼辦？」 大家以為柾國這是害怕了，沒想到他卻語氣輕鬆地接著說道：「我相信這世上有鬼，他們應該了很多怨氣吧，不然怎麼還會留在這裡，我還蠻好奇的。 我之前在宿舍有遇到過一次，當時很想和他聊聊，想知道他幾歲了，為什麼會變成這樣，發生了什麼事情，就這樣聊聊天，應該會變成朋友吧。」

正當粉絲們聽得毛骨悚然的時候，柾國又告訴大家因為太想和鬼聊天了，還從外國網站買了「獵鬼人」專用的「探鬼器」郵寄回韓國。 某天淩晨2、3點時柾國關掉家中所有的燈，默默等候鬼的出現，左等右等卻不見對方出來，最後柾國覺得是「探鬼器」不靈光，未能測出對方的存在，斷言「探鬼器是騙人的」。

網友們得知這一故事之後留言表示：「好奇特的愛好」、「在宿舍見鬼之後就開始相信了，哈哈哈哈」、「老么的好奇心太強了」、「恭喜柾國又get了一個無用的東西」等。

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