BLACKPINK Jennie首演美剧疯狂擦边，韩网友：顶流为什么要拍这种低俗画面，看不下去了

K-POP顶流爱豆闯美，只能拍这种戏？ 韩国网友表达了强烈的不满。

BLACKPINK Jennie参演的HBO美剧《偶像漩涡》（《The Idol》）正式开播，该剧讲述了女歌手在巡演被取消后陷入了迷茫期，遭到男主引诱，陷入漩涡无法脱身的故事。 因Jennie也有份亮相，且这是她的处女作，因此很受韩国观众以及K-POP粉的期待。

当韩国网友看完第一集中Jennie的场景之后，网路上一片骂声！话不多说，先来看看Jennie出镜的几个画面！



Jennie Ruby Jane officially makes her acting debut in #TheIdol. pic.twitter.com/jzDV4ri7x0 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 5, 2023

Jennie穿著热裤和露出腹肌的短背心上阵，一脸迷醉地被两个男伴舞夹在中间，三人身体紧贴，不停摩擦，根本就是明晃晃的擦边舞。



no me importa la trama d the idol, yo solo voy a mirarla por jennie pic.twitter.com/7XcUH6TYE3 — vely (@canovelly) June 5, 2023

这一画面看得广大网友惊掉了下巴，也引起了大家的讨论，韩网舆论一边倒地在惊讶身为顶流爱豆的Jennie竟然出演如此不入流的作品，纷纷表示：「太讽刺了，声称成功闯美韩国女团成员只能在如此烂剧中出演擦边剧情」、「这部烂剧对Jennie的人气毫无帮助，YG是疯了吗」、「这能算是舞蹈吗？ 根本就是动作片」、「你看她的表情就不是在跳舞啊，何必呢」、「舞台上那么有霸气，这里的画面看得我恶心」、「这些场景会不断被拿出来播放，Jennie自己不知道吗？」 、「自己的舞台上经常动作划水，这里却那么卖力」等。

之后HBO发布了制作视频中，Jennie谈到她出现的场景时表示「我没有花太多时间学习拍摄时使用的编舞，但值得庆幸的是，这是我一直在做的事情，所以我非常感激。」



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