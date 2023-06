BLACKPINK Jennie首演美剧疯狂擦边，韩网友：顶流为什么要拍这种低俗画面，看不下去了

K-POP顶流爱豆闯美,只能拍这种戏? 韩国网友表达了强烈的不满。

BLACKPINK Jennie参演的HBO美剧《偶像漩涡》(《The Idol》)正式开播,该剧讲述了女歌手在巡演被取消后陷入了迷茫期,遭到男主引诱,陷入漩涡无法脱身的故事。 因Jennie也有份亮相,且这是她的处女作,因此很受韩国观众以及K-POP粉的期待。

当韩国网友看完第一集中Jennie的场景之后,网路上一片骂声!话不多说,先来看看Jennie出镜的几个画面!



Jennie Ruby Jane officially makes her acting debut in #TheIdol . pic.twitter.com/jzDV4ri7x0

Jennie穿著热裤和露出腹肌的短背心上阵,一脸迷醉地被两个男伴舞夹在中间,三人身体紧贴,不停摩擦,根本就是明晃晃的擦边舞。



no me importa la trama d the idol, yo solo voy a mirarla por jennie pic.twitter.com/7XcUH6TYE3