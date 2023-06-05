《車貞淑醫生》兒子宋智浩：「因外型長得像金炳哲前輩才被選上這個角色」大家覺得像嗎〜

JTBC《車貞淑醫生》已於昨日送上完美大結局，也再度創下自體收視率新高，其中飾演車貞淑兒子的演員宋智浩也成為話題討論，他也自曝是因為外型長得像金炳哲前輩而獲得演出機會，自己也相當認同兩人外型相似。

演員宋智浩不算太新的演員，之前曾出演過《秘密森林》系列、《請搜尋檢索詞WWW》、《沒有具必秀》等，演出經驗也相當豐富。近來因演出了《車貞淑醫生》中嚴正化以及金炳哲的兒子「徐政閔」一角而備受矚目，劇中他與同組組長的戀情也獲得廣大觀眾們的支持，也有不少觀眾們發現宋智浩的外型與劇中爸爸金炳哲有點像，認為選角太神，而宋智浩也自曝的確是因為外型而讓他獲得這個演出機會。



宋智浩表示，的確當時在選角的時候，的確有考量的兒子的外型。長得與金炳哲前輩看起來有點像，應該是獲得角色的其中一個很大的關鍵因素，他本人自己看起來也覺得與前輩有幾分神似，並說明這個角色外型像老爸，柔軟而體貼的內心卻是像媽媽車貞淑。目前已經過了30歲的演員宋智浩，笑說自己其實與劇中的政閔年紀差很多，角色的個性也不太相似。



宋智浩也提到在劇中與媽媽嚴正化合作相當自在，對戲時覺得她真的像是自己媽媽那樣的感覺，幾乎已經不像是在拍戲了。而他與劇中女友趙雅藍的合作也相當愉快，雖然兩人有些戲碼並不容易完成，因為政閔總是比較被動的感覺，不過趙雅蘭總能夠表現得很棒，讓他只要默默配合就可以。



他也在本次機會中體會到出演醫學劇的醫生角色並不簡單，背劇本台詞就像在上學背書一樣，電視劇現在都相當寫實，觀眾們的要求也很高，於是細節的部份絕對不能放過。所以在拍攝前宋智浩也參觀過許多大學醫院，訪問一些醫師，了解到手術室與急診室的辛苦日常，對於他後來拍攝也有著相當大的幫助。

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