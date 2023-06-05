因演出《車貞淑醫生》人氣暴漲的閔旴赫：「與金炳哲的BoBo場面是臨時即興演出」！

擁有帥氣外型的舞台劇演員閔旴赫，雖然不是第一次參與電視劇的演出，不過這次《車貞淑醫生》中的Roy Kim一角令更多觀眾們注意到他，也開始登上了時尚雜誌，他更表示在劇中受到許多人討論的一場戲，也就是他誤親到金炳哲的戲碼，原來是當場即興演出。

時尚娛樂雜誌《The Star》六月號將公開人氣超高又帥氣的閔旴赫，徹底呈現他的熟男魅力。他在最近的人氣韓劇《車貞淑醫生》中飾演從美國返韓並且想尋找親生母親及家人的Roy Kim醫師，同時也是為車貞淑進行肝臟移植，讓她重獲新生的醫師。帥氣的外型加上溫柔體貼的個性，令許多女生們對他傾心，而他的目光卻只望向車貞淑。



演員閔旴赫雖然跨足音樂劇、電影等領域，但這次透過電視劇《車貞淑醫生》的演出，也讓他迷上了電視劇拍攝現場的氣氛，他也大讚劇組工作人員們以及同劇演員嚴正化、金炳哲、明世彬等等，相處起來都令人感到相當溫暖，就像真正的一家人一樣，而閔旴赫也覺得這或許就是本劇成功的原因之一。



提到劇中他與金炳哲不小心BoBo親下去的戲碼，閔旴赫透露說原本沒有這場戲，只是正在彩排的時候，金炳哲走來他與嚴正化的中間，這裡原本就是嚴正化要舀湯給閔旴赫試試看味道，突然覺得這邊如果金炳哲插進來很有趣，於是閔旴赫與前輩金炳哲提出這想法，他也爽快答應，也就有了讓大家笑到噴飯的這一場戲。



閔旴赫提到自己日後想要挑戰的角色，應該是與自己原本個性有著極大反差的強烈反派角色，大家希望看見他變身反派嗎？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞