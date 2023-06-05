《车贞淑医生》儿子宋智浩：「因外型长得像金炳哲前辈才被选上这个角色」大家觉得像吗〜

JTBC《车贞淑医生》已於昨日送上完美大结局，也再度创下自体收视率新高，其中饰演车贞淑儿子的演员宋智浩也成为话题讨论，他也自曝是因为外型长得像金炳哲前辈而获得演出机会，自己也相当认同两人外型相似。

演员宋智浩不算太新的演员，之前曾出演过《秘密森林》系列、《请搜寻检索词WWW》、《没有具必秀》等，演出经验也相当丰富。近来因演出了《车贞淑医生》中严正化以及金炳哲的儿子「徐政闵」一角而备受瞩目，剧中他与同组组长的恋情也获得广大观众们的支持，也有不少观众们发现宋智浩的外型与剧中爸爸金炳哲有点像，认为选角太神，而宋智浩也自曝的确是因为外型而让他获得这个演出机会。



宋智浩表示，的确当时在选角的时候，的确有考量的儿子的外型。长得与金炳哲前辈看起来有点像，应该是获得角色的其中一个很大的关键因素，他本人自己看起来也觉得与前辈有几分神似，并说明这个角色外型像老爸，柔软而体贴的内心却是像妈妈车贞淑。目前已经过了30岁的演员宋智浩，笑说自己其实与剧中的政闵年纪差很多，角色的个性也不太相似。



宋智浩也提到在剧中与妈妈严正化合作相当自在，对戏时觉得她真的像是自己妈妈那样的感觉，几乎已经不像是在拍戏了。而他与剧中女友赵雅蓝的合作也相当愉快，虽然两人有些戏码并不容易完成，因为政闵总是比较被动的感觉，不过赵雅兰总能够表现得很棒，让他只要默默配合就可以。



他也在本次机会中体会到出演医学剧的医生角色并不简单，背剧本台词就像在上学背书一样，电视剧现在都相当写实，观众们的要求也很高，於是细节的部份绝对不能放过。所以在拍摄前宋智浩也参观过许多大学医院，访问一些医师，了解到手术室与急诊室的辛苦日常，对於他后来拍摄也有著相当大的帮助。

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