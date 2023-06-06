【含劇透】《車貞淑醫生》大結局韓網熱烈討論：為什麼要美化出軌VS很現實

《車貞淑醫生》正式落幕，你喜歡這個大結局嗎？

《車貞淑醫生》猶如一匹黑馬狂奔在最近的韓劇圈，從首播的4.937%的收視率，一路狂飆到現在的18.546%，幾乎每集播出都在刷新自身最高收視率，嚴正化、金炳哲等一群中年實力派主演扛起了整部劇。

以下含有劇透，還未看的朋友慎入！



6月4日《車貞淑醫生》播出了大結局，車貞淑（嚴正化）找回了屬於自己的人生。 需要重新肝移植的車貞淑一開始拒絕了徐仁豪（金炳哲 飾）和Roy Kim（閔旴赫 飾）的捐贈，但已經開始醒悟的徐仁豪表示：「你不願意接受我的肝，是怕被我抓住弱點，我會和你離婚，你接受手術吧，這樣才能活下去。」 並在離婚協議上蓋章簽字。最終車貞淑接受來自前夫的捐贈，主刀醫生則是Roy Kim。 手術十分成功，離婚也順利進行，車貞淑迎來了20多年來最痛快的瞬間。



徐仁豪成為了巨山大學醫院最年輕的院長，而車貞淑也重新回到了實習生生活中，當她再一次面對Roy Kim的表白時，很坦然地拒絕：「現在對我來說最重要的就是平凡的每一天。」 之後，車貞淑成為了家庭醫學專門醫師，並開了一家「車貞淑醫院」，每天都過得非常充實，「感謝能夠活著看到這一切，所以我堅信會一直幸福下去」。而徐仁豪的出軌對象崔勝熙（明世彬 飾）收購了療養院當上了院長，就這樣車貞淑、徐仁豪、Roy Kim和崔勝熙都找到了自己的幸福。



大結局播出後即刻就引發了觀眾們的熱烈討論，有人表示：「沒有嚴懲徐仁豪和崔勝熙這對出軌男女，反而更貼近現實」、「車貞淑最後都釋懷了，真好」、「這個大結局還蠻新穎的」、「幸好離婚了」等。 但仍有很多觀眾不喜歡這樣的Ending，稱：「這是在美化出軌吧，居然還升官了」、「不是車貞淑醫生，應該叫崔勝熙醫生」、「不應該懲惡揚善嗎？？」 、「這個解決讓人真不爽」等。



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