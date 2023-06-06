大弟子姜東柱確定回歸《浪漫醫生金師傅3》了〜柳演錫：「遺憾沒能演出第二季，本次無條件回歸演出」！

《浪漫醫生金師傅》自續集2與3季出現，總是引發觀眾們好奇第一季主角「姜東柱」柳演錫或是「尹瑞貞」徐玄振是否有機會再度出現。《浪漫醫生金師傅3》終於讓大家盼到柳演錫的回歸。

SBS《浪漫醫生金師傅3》在6月3日播出的第12集結尾，令所有觀眾們陷入瘋狂，即將回歸登場的姜東柱，甚至被金師傅宣布為新的創傷中心的負責人，還形容他是「比我還厲害的傢伙」。第一季柳演錫所演出的姜東柱，原本只想要出人頭地的他，在遇見了石垣醫院的金師傅之後，成長為一位真正的好醫師。姜東柱這個角色也可說是柳演錫的人生角色之一。



柳演錫也表示自己其實一直相當惋惜，沒辦法出演第二季，而當時只好讓姜東柱以兵役作為理由缺席。去年他透過製作組得知有機會能以姜東柱在第三季中登場，他立即表示一定會參與演出。而睽違六年多再次回到石垣醫院，柳演錫坦言有點緊張也有些擔心，但是大家真的像迎接許久不見的老朋友那樣迎接著東柱，讓拍攝過程相當有趣，工作人員也有許多是從拍攝第一季就認識的，這也讓柳演錫感到既陌生又熟悉。



柳演錫也提到金師傅韓石圭依舊沒變，就算隔了許久沒見面，也沒有尷尬或生疏的感覺，前輩依舊相當開心地與他分享著近況，也給他一些建議。至於首度合作的安孝燮以及李聖經，柳演錫也提到兩位都是個性非常好的演員，所以在劇中的合作相當愉快，也令觀眾們相當期待他們的同框。



SBS《浪漫醫生金師傅3》終於迎來了眾所期待的姜東柱柳演錫的回歸，他的正式登場將於本週五的第13集，製作組也相當感謝柳演錫能在百忙之中抽空演出，使《浪漫醫生金師傅3》作品更具獨特意義。

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