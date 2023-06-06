【含剧透】《车贞淑医生》大结局韩网热烈讨论：为什么要美化出轨VS很现实

《车贞淑医生》正式落幕，你喜欢这个大结局吗？

《车贞淑医生》犹如一匹黑马狂奔在最近的韩剧圈，从首播的4.937%的收视率，一路狂飙到现在的18.546%，几乎每集播出都在刷新自身最高收视率，严正化、金炳哲等一群中年实力派主演扛起了整部剧。

以下含有剧透，还未看的朋友慎入！



6月4日《车贞淑医生》播出了大结局，车贞淑（严正化）找回了属於自己的人生。 需要重新肝移植的车贞淑一开始拒绝了徐仁豪（金炳哲 饰）和Roy Kim（闵旴赫 饰）的捐赠，但已经开始醒悟的徐仁豪表示：「你不愿意接受我的肝，是怕被我抓住弱点，我会和你离婚，你接受手术吧，这样才能活下去。」 并在离婚协议上盖章签字。最终车贞淑接受来自前夫的捐赠，主刀医生则是Roy Kim。 手术十分成功，离婚也顺利进行，车贞淑迎来了20多年来最痛快的瞬间。



徐仁豪成为了巨山大学医院最年轻的院长，而车贞淑也重新回到了实习生生活中，当她再一次面对Roy Kim的表白时，很坦然地拒绝：「现在对我来说最重要的就是平凡的每一天。」 之后，车贞淑成为了家庭医学专门医师，并开了一家「车贞淑医院」，每天都过得非常充实，「感谢能够活著看到这一切，所以我坚信会一直幸福下去」。而徐仁豪的出轨对象崔胜熙（明世彬 饰）收购了疗养院当上了院长，就这样车贞淑、徐仁豪、Roy Kim和崔胜熙都找到了自己的幸福。



大结局播出后即刻就引发了观众们的热烈讨论，有人表示：「没有严惩徐仁豪和崔胜熙这对出轨男女，反而更贴近现实」、「车贞淑最后都释怀了，真好」、「这个大结局还蛮新颖的」、「幸好离婚了」等。 但仍有很多观众不喜欢这样的Ending，称：「这是在美化出轨吧，居然还升官了」、「不是车贞淑医生，应该叫崔胜熙医生」、「不应该惩恶扬善吗？？」 、「这个解决让人真不爽」等。



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