【韓網熱帖】《全知讀者視角》選角現狀

雖然都還在討論階段，如果真的是這個名單，大家期待嗎？

安孝燮 飾 金獨子

李敏鎬 飾 劉衆赫（討論中）

蔡秀彬 飾 劉尚雅

申承浩 飾 李賢誠

韓國網友評論：

1. 最後那位根本是漫畫家照著他畫的吧kkk

2. 一看到申承浩的照片就驚呼：啊！李賢誠！kkk

3. 是《還魂》世子耶，很適合他

4. 申承浩是從漫畫裡召喚出來的嗎kkk

5. 說是fan art也不為過的程度kk

6. 沒看過原著，但最後那位是直接從原著裡撈出來的吧？ 相似到驚慌kkkk

7. 選角真的都跟原著很貼合，好讚

8. 安孝燮很久之前就說想和蔡秀彬合作，終於！

9. 安孝燮只看五官的話很合適，身高好像比金獨子高一些kkk

10. 安孝燮演技越來越好了，期待期待

11. 蔡秀彬也好合適，一看就是在公司裡很能幹的類型

12. 李敏鎬趕快蓋章確認啦

13. 劉衆赫李敏鎬很適合，但不是男主角，不知他會不會同意出演呢

14. 劉衆赫的形象好像要比李敏鎬更鋒利一點...

15. 選角是不錯，但這個類型不知韓國能不能做好呢

16. 第一次有這麼讓人滿意的真人版選角

17. 拜託就照這樣拍，讓我去一次電影院吧！

出處：https://theqoo.net/square/2819027721；https://theqoo.net/square/2818887281

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