《玩什麼好呢》收視低迷劉在錫求建議，李敬揆超敢說！網友：太同意了～

綜藝節目遭遇收視率瓶頸怎麼辦？ 素有「綜藝教父」之稱的李敬揆給出了建議。

《玩什麼好呢》是「國民MC」劉在錫擔任固定主持的長期綜藝節目，節目中途經歷了更換導演、改版等風波，改版後首期節目的收視率比改版前最後一期節目5.5%的收視率低了0.3%，第二周更是暴跌至4.5%，收視率一直處於低迷狀態，甚至大量韓國網友認為：「劉在錫本身就沒有意思了，和《 RM》一樣」、「以劉在錫為素材，繼續這樣的企劃，看起來就很爛」、「老實說，他老了」、「有點照顧老人的感覺，沒意思」、「感覺像在看RM」等等。



即使收視率不佳、劉在錫被炮轟，但《玩什麼好呢》也一直堅持製作播放至今，日前播出的節目中邀請了「綜藝教父」李敬揆，劉在錫向前輩吐露了這一苦惱，希望大前輩能夠指點一下。



沒想到李敬揆直接表示：「最好的辦法就是廢掉節目啊。」 一番大膽言論聽得在場的工作人員也很吃驚，劉在錫圓場說道：「他們（節目組）真的打算記錄（你要說的建議）。」



李敬揆繼續調侃說：「收視率下跌，那麼首先就要邀請很懂綜藝的人來啊，比如我，我亮相話的話原本只有4%的收視率能到8%。」 一番玩笑話之後，李敬揆十分認真地表示：「作為總藝人首要條件是『心性』，要看人品、品行，還有DNA，你看看那些活動到80歲的藝人，都是品行端正的人。 出道10年之後基本上才能都已經達到了頂峰，這之後就看自我管理了，很多人4、50歲的時候會因為賭博而塌房，人品、品行好的人絕對不碰這些，上了年紀還在活動的那些人真的都很厲害。」



李敬揆的發言得到了廣大觀眾的支持，大家紛紛在網上留言稱：「只有大前輩才敢說實話」、「說得沒錯」、「原來改版之後收視率會有起色，根本沒有」等。

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