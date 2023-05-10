《玩什麼好呢？》人員又變動！傳鄭埻夏、申奉仙等人連PD也會變動，節目證實改制中

「大神」劉在錫手上其中一個節目，目前也可稱作是MBC招牌的《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢），近日傳出收視不佳正在做內部調整，固定班底甚至是PD都會變動。

昨（9）日，‎《體育首爾》報導《玩什麼好呢？》開始了內部人員調整，除了劉在錫、HAHA與李美珠之外，鄭埻夏、申奉仙、李伊庚與朴昣奏（朴真珠）可能會退出節目，新成員是誰還不得而知。除了固定班底，去年1月從金泰浩PD接手的朴昌勳PD（Producer Director）也會改以CP（Chief Producer，首席製作人）繼續領導節目。

《體育首爾》報導中似是認為《玩什麼好呢？》改組，是由於近期收視跌至4%，自金泰浩PD下車之後，觀眾從七人成員的組合看不見過往的活潑逗趣，而節目內容除了音樂主題例如組織女團WSG Wannabe外，經常被批判乏味無趣。



《TVDaliy》隨後取得節目相關人士說明，該人士證實正在準備重新編製節目，內部還在討論更換成員的部分。

聽聞消息，網友幾乎都認為是PD的問題，都好奇為何不是換掉朴昌勳就好。對於五位成員的去留，大家的想法也不一，除了劉在錫之外每位成員各有擁護者，對於到底該留下誰意見相當不同。（網友反應參考‎theqoo論壇）

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