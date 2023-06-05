《玩什么好呢？》刚创自身最低收视率3%，今确定班底去留！郑埻夏、申奉仙、朴昌勋PD下车

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）近期收视低迷，上月便有消息人员改组，今（5）日官方正式公告变动。

最初的消息传刘在锡、HAHA与李美珠三人续留，郑埻夏、申奉仙、李伊庚与朴昣奏（朴真珠）退出节目，而制作人朴昌勋会从PD（Producer Director）改任CP（Chief Producer，首席制作人），不过正式的消息只有一半应证。

制作组发布的官方声明表示郑埻夏、申奉仙将在6月10日的《玩什么好呢？》播毕之后离开，而朴昌勋PD也从节目退出，将由共同执导的金振勇、张宇成PD担任主PD。除了宣布人员变动，制作组也说明为了进行调整，6月10日之后的两周节目会停播。听闻消息，网友很是不舍，尤其不舍申奉仙，‎theqoo网友大多认为节目组没有好好运用郑埻夏与申奉仙的能力，为他们感到不值，希望他们去别的节目有更好的发展，也有人认为应该要回到最初刘在锡一个人的时候。



《玩什么好呢？》近期确实遭遇瓶颈，收视成绩跌到5%以下，重回了节目开播时起步的成绩，‎刘在锡自己都坦言为收视烦恼‎。3日美珠与李伊庚约会内容甚至跌到了3.0%，刷新了节目开播以来最低收视率，网友都对节目企划都相当不解，不喜欢节目组刻意营造两人CP（情侣）氛围，甚至还是用恋综的手法。



《玩什么好呢？》完整声明内容如下：

大家好，这里是《玩什么好呢？》制作团队。

过去两年来一直同在的郑埻夏、申奉仙两位，将在6月10日的《玩什么好呢？》播毕后离开。

再次感谢一直以来全心全意传达开朗笑容的郑埻夏、申奉仙。

还有，《玩什么好呢？》将在6月的第三周和第四周休息，进行为期两周的重整时间。

到目前为止引领团队的朴昌勋PD亦退出《玩什么好呢？》，将由共同执导的金振勇、张宇成PD将担任主要导演。

在7月的第一个星期六，我会以更加坚强的模样回归的。

谢谢各位观众。

《玩什么好呢？》制作组敬上

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