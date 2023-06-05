當WINNER姜昇潤玩「人物問答」遇到SEVENTEEN S.COUPS，他連本名都答出來！後續發展太爆笑 XD

日前 SEVENTEEN 出演《出差十五夜》時，S.COUPS 在人物問答沒猜出朴寶劍、姜昇潤、金宇彬等人。

近日在簽售會上，有粉絲和姜昇潤玩了「人物問答」，朴志焄、ZICO 和 S.COUPS 他都答對了。粉絲就問他知道 S.COUPS 嗎？姜昇潤回答知道，提到自己看過節目了。粉絲：「但是那個時候 S.COUPS 沒有猜出昇潤。」姜昇潤就說：「但我不認為他不認識我，勝哲Xi（ S.COUPS 本名）他可能當時太緊張了。」不只是藝名，連本名都說出來了呢 XD

這也讓網友紛紛表示：「竟然連本名也知道呢」、「瘋了！讓他們兩個見個面吧」、「連本名都知道呢 God昇潤」、「S.COUPS 怎麼辦」、「哎呀 出大事了」、「不知道是不是因爲兩個人都是隊長，昇潤平時也突破了網絡，知道所有的反應，勝哲也會馬上看到這個影片吧」、「姜昇潤也是搜索王，S.COUPS 也這樣...兩個人變親近後快點和解吧」等等。

果然「搜索王」S.COUPS 本人也看到這段影片，他在 weverse 留言：「姜昇潤前輩！非常抱歉。」之後，有粉絲把這段截圖給姜昇潤看，他回覆：「勝哲Xi！沒關係的！人物問答本來就是那樣子嘛。」S.COUPS 又留言：「這個也傳達一下吧...克拉們！前輩，我發了DM。」最後...姜昇潤關注了 S.COUPS 的 IG，希望之後有機會看到兩人同框呀！



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