《奇蹟的兄弟》將繼《壞媽媽》之後6月28日登場！失意作家鄭宇＋無記憶的超能力少年裴賢聖

JTBC最新水木電視劇《奇蹟的兄弟》將描述一位懷抱著成為名作家夢想的志願生，但現實中卻背著沉重債務的東柱，以及有著特殊來歷的神祕少年江山，他們將突破時間的界限尋找真相並創造奇蹟，是倫理又懸疑的作品。

6月28日即將首播的《奇蹟的兄弟》中，裴賢聖所飾演的姜山，因為一場交通事故而失去了記憶，也不知道自己的年齡與姓名，但隨著他從醫院醒來之時，卻也擁有一種特殊的能力，也就是能夠用全身感受到他人的痛苦與絕望，甚至能夠看見他們過往的記憶與情感。裴賢聖擁有小鹿一般的眼睛，搭配上失去記憶的無辜神情，把姜山一角表現得相當生動，也令觀眾對他的經歷充滿期待。



而鄭宇所飾演的陸東柱，則是一位韓國語學系畢業了7年卻也未能正式成為作家的志願生，雖然父親期望他成為像「尹東柱」這樣的劃時代詩人而取名，但他卻只擁有一屁股債務，以及一位愛闖禍的母親。雖然以兼職維生，但仍夢想有一日能夠成為真正的暢銷作家。



《奇蹟的兄弟》是韓國電視劇界的名搭檔朴贊洪導演以及金志宇作家共同合作的第11部作品，之前曾陸續合作過《復活》《魔王》《鯊魚》等等。裴賢聖表示相當榮幸有機會與鄭宇前輩合作，並能夠參與這導演與編劇的作品，希望觀眾們期待他與鄭宇的相遇以及兩人即將展開的旅程。



演員鄭宇也大讚本劇擁有非常優秀並無懈可擊的劇本，擁有與眾不同的敘事能力，讓自己總是期待下一集的劇本故事，當然也要感謝傾盡全力打造這部作品的工作團隊。《奇蹟的兄弟》即將於6月28日首播。

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