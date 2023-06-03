《車貞淑醫生》搶先看：渣夫欠下風流債還想借錢！盛熙反應大快人心

《車貞淑醫生》本週末即將迎來大結局，車醫生會否和渣夫離婚、渣夫又會否和出軌女結婚，都是觀眾最關註的話題！提前公開的劇照和片段中，渣夫跪完原配跪外遇，相當忙碌XD

今日公開的15集搶先看影片中，徐人浩和崔勝熙在餐廳見面，人浩擺出一副魅力深情的模樣向勝熙借錢：「妳要不要向我投資？ 3億... 不是平白無故，而是投資給我這個男人。」 勝熙吐槽他少在那邊裝帥：「我會像你媽媽那樣送錢給壞男人嗎？ 還不如裝委屈。」



人浩立即調整心態跪在地上，滿臉委屈地哀求勝熙：「求求妳，我快要露宿街頭了。」 沒想到勝熙還是酸了他一通：「就算我們是那種關係，也有不能越過的線。 你現在裝可憐，也不過是gaslighting罷了。」 人浩不解地問：「妳不是說要我裝委屈嗎？」 勝熙：「確實比剛才好那麼一點。」 渣夫傻眼XD



同時公開的劇照裡，人浩又在醫院向車貞淑下跪，貞淑看著他淚眼迷濛。 這一集徐醫生的膝蓋真的很忙XD







看來今晚的15集要揭開關於婆婆的伏筆！車貞淑婆婆黃昏戀一直被對方勸投資，難道日積月累已經欠下3億韓元那麼多？已經等不及想看啦！



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