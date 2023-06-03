《做沒做過的事》還沒開拍5MC就先互相傷害XD 「大選候選人」、「以為自己是潘基文」

看過《我結》紅薯夫婦應該知道潘基文是誰吧XDD 而那個被Diss的人就是馬．議．員XDDD

MBC全新綜藝節目‎《做沒做過的事》由李龍真、Super Junior崔始源、曹世鎬、朱宇宰與柳炳宰共同主持，昨日公開的預告中，5位MC竟然在開拍前就先互相傷害！



預告「MC Diss列傳☹ 嘲弄和真相暴擊之間的幕後故事」，製作單位讓5位MC各自表達自己的意見，在「大紙條」寫下彼此「很常做的習慣」，結果變成Diss大會。

先是曹世鎬被Diss的「在江南閒晃」、「不冤枉卻裝作很冤枉」、「狂妄自大」……等等，接著李龍真被說「不知道為什麼愛合掌」、「做節目好像都躺著做」、「比起內容，音調（更顯著）」，而崔始源是「強烈的標誌，大選前候選人的眼神」、「以為自己是潘基文」。



崔始源被說像大選候選人似乎不意外，但被說「以為是潘基文」似乎是第一次？潘基文是前韓國外交部長，也是前聯合國秘書長，若看過《我們結婚了》紅薯夫婦篇（CNBLUE鄭容和&少女時代徐玄）可能有印象，徐玄曾說過她將潘基文視為模範。崔始源直接被點名像某政治人物，很難不噴笑啊XDD



▼《做沒做過的事》「Diss列傳」預告



▼更早發布的海報拍攝花絮&五人不同特色的登場預告



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