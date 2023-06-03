《奇迹的兄弟》将继《坏妈妈》之后6月28日登场！失意作家郑宇＋无记忆的超能力少年裴贤圣

JTBC最新水木电视剧《奇迹的兄弟》将描述一位怀抱著成为名作家梦想的志愿生，但现实中却背著沉重债务的东柱，以及有著特殊来历的神秘少年江山，他们将突破时间的界限寻找真相并创造奇迹，是伦理又悬疑的作品。

6月28日即将首播的《奇迹的兄弟》中，裴贤圣所饰演的姜山，因为一场交通事故而失去了记忆，也不知道自己的年龄与姓名，但随著他从医院醒来之时，却也拥有一种特殊的能力，也就是能够用全身感受到他人的痛苦与绝望，甚至能够看见他们过往的记忆与情感。裴贤圣拥有小鹿一般的眼睛，搭配上失去记忆的无辜神情，把姜山一角表现得相当生动，也令观众对他的经历充满期待。



而郑宇所饰演的陆东柱，则是一位韩国语学系毕业了7年却也未能正式成为作家的志愿生，虽然父亲期望他成为像「尹东柱」这样的划时代诗人而取名，但他却只拥有一屁股债务，以及一位爱闯祸的母亲。虽然以兼职维生，但仍梦想有一日能够成为真正的畅销作家。



《奇迹的兄弟》是韩国电视剧界的名搭档朴赞洪导演以及金志宇作家共同合作的第11部作品，之前曾陆续合作过《复活》《魔王》《鲨鱼》等等。裴贤圣表示相当荣幸有机会与郑宇前辈合作，并能够参与这导演与编剧的作品，希望观众们期待他与郑宇的相遇以及两人即将展开的旅程。



演员郑宇也大赞本剧拥有非常优秀并无懈可击的剧本，拥有与众不同的叙事能力，让自己总是期待下一集的剧本故事，当然也要感谢倾尽全力打造这部作品的工作团队。《奇迹的兄弟》即将於6月28日首播。

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