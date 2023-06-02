集結韓國5大傳奇女歌手：李孝利促成《唱跳歌手流浪團》巡迴全國送暖！

本年度最強綜藝企劃登場！由「綜藝鬼才」金泰浩和姜英美PD執導、韓國五大傳奇solo女歌手李孝利、金元萱、嚴正化、BoA寶兒和華莎將以《唱跳歌手流浪團》的名義走遍全國，與粉絲面對面一起享受全國巡迴演唱會的故事。

韓國「國民妖精」李孝利向來搞作多多，年前曾經在綜藝《玩甚麼好呢？》與RAIN、劉在錫組成復古團體「SSAK3」活動，又試過和嚴正化、Jessi、華莎合組期間限定女團「退貨遠征隊」推出單曲，《唱跳歌手流浪團》更是她一手促成的節目！



去年她曾在個人綜藝《首爾Check in》與金元萱、嚴正化、BoA和華莎相約談心，期間提到想和幾位姊妹組團活動，還提出有意舉行全國巡迴公演：「我們就像辦游擊演唱會一樣，搭一台巴士，然後像搖滾樂隊一樣，到處發傳單宣傳；而且除了這裡的成員外，還有很多朋友可以來參加，叫上宣美、泫雅和請夏。」經過接近一年的籌備，節目終於在知名製作人金泰浩的推動下盛大登場！



近日《唱跳歌手流浪團》釋出了五分鐘預告片段，可見五位來自不同年代的最強Solo女歌手在首個舞台上分別獻唱代表作：金元萱《Dancing to Rhythm》、嚴正化《背叛的玫瑰》、李孝利《10 Minutes》、BoA《No.1》以及華莎《TWIT》，讓觀眾紛紛陷入回憶殺。此外，他們亦親自走訪各大城市與眾同樂，除了到夜市和消防局驚喜演出外，最近還有不少粉絲在麗水某跆拳道比賽活動、光州的某女子高中野生捕獲「流浪團」，引發網民熱討！



由李孝利領軍的豪華女團《唱跳歌手流浪團》現已在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度！



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞