長肉的IVE張員瑛甚至比之前還要美！可以直接去演「財閥家的小女兒」了

一直被詬病太瘦了的IVE張員瑛最新照片曝光。

5月31日，張員瑛出席了在首爾瑞草區新世界百貨店內舉行的某珠寶品牌活動，她以一身純白LOOK亮相，展現了前所未有的端莊清純美。 白色露肩上衣搭配同色系長褲更加凸顯出她的大長腿，素淨的妝容只重點強調眼妝，配上低馬尾辮，張員瑛也從明豔甜美愛豆秒變財閥小公主，整個人都散發出大氣、溫柔、寧靜的氣質。



아니 장원영 어떻게....어떻게 이런 미친 피지컬에 러블리한 얼굴을 한거지???????? 어느 가족의 금지옥엽 막내딸 보며 대신 벅차올라도 되는거임??????? 뽕차도 되는거임????? pic.twitter.com/06FFyICwYS — 워녕소리 (@homschool10unni) May 31, 2023

最讓粉絲和網友們關注的是張員瑛這次亮相似乎比之前胖了一些，臉蛋恢復到了《Produce48》時期，蘋果肌肉飽滿，下巴線條也圓潤起來，滿滿的健康氣息，不少粉絲稱：「果然有點肉看起來更好看」、「現在比之前更美」、「看起來就很健康」等。



아시발 프레드장원영 미친거아니야시발???????????????? 와 이게 말이되니?????????????? 원영아??????????? pic.twitter.com/QKLSf5n4Ik — 워녕소리 (@homschool10unni) May 31, 2023

去年IVE宣傳《After Like》時，張員瑛瘦到皮包骨的照片在網路上瘋傳，她被指過瘦，甚至一度遭到黑粉的攻擊和謾罵，也令不少關心她的粉絲擔心，希望她能夠注意身體，不要再瘦下去。



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