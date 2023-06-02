長肉的IVE張員瑛甚至比之前還要美！可以直接去演「財閥家的小女兒」了
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長肉的IVE張員瑛甚至比之前還要美！可以直接去演「財閥家的小女兒」了

明星   2023年6月2日   星期五10:17   Tracy  

（封面圖源：IG@for_everyoung10）

一直被詬病太瘦了的IVE張員瑛最新照片曝光。

5月31日，張員瑛出席了在首爾瑞草區新世界百貨店內舉行的某珠寶品牌活動，她以一身純白LOOK亮相，展現了前所未有的端莊清純美。 白色露肩上衣搭配同色系長褲更加凸顯出她的大長腿，素淨的妝容只重點強調眼妝，配上低馬尾辮，張員瑛也從明豔甜美愛豆秒變財閥小公主，整個人都散發出大氣、溫柔、寧靜的氣質。

最讓粉絲和網友們關注的是張員瑛這次亮相似乎比之前胖了一些，臉蛋恢復到了《Produce48》時期，蘋果肌肉飽滿，下巴線條也圓潤起來，滿滿的健康氣息，不少粉絲稱：「果然有點肉看起來更好看」、「現在比之前更美」、「看起來就很健康」等。

去年IVE宣傳《After Like》時，張員瑛瘦到皮包骨的照片在網路上瘋傳，她被指過瘦，甚至一度遭到黑粉的攻擊和謾罵，也令不少關心她的粉絲擔心，希望她能夠注意身體，不要再瘦下去。

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