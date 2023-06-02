Super Junior-M周覓才驚喜登場SS9安可場，時隔三年回歸找來隊友銀赫feat.

Super Junior（SJ）小分隊Super Junior-M（SJ-M）歷經軍白期、成員變動等等因素，已經近9年沒有活動，不過唯一不在大隊SJ裡的中國籍成員周覓，始終和SJ成員們保持互動，4月才和SJ-M隊友合體，甚至驚喜登場SJ演唱會SS9安可場。

果然很快就有好消息，周覓時隔三年回歸發行單曲〈Mañana〉，找來SJ-M隊友銀赫合唱，一次出韓文版與中文版，和三年前回歸的模式類似，三年前是和SJ-M隊友厲旭合唱〈Starry Night〉。〈Mañana〉底下留言除了稱讚兩人的歌曲演繹之外，也有人表示很開心看到他再與SJ成員合作，或說雖然看不見SJ-M完整體但已滿足、







昨（1）日〈Mañana〉發行首日，周覓也和銀赫登上音樂節目《M Coutdown》打歌，底下留言和MV留言一樣多是好評，尤其很欣慰現場滿多粉絲E.L.F.到場支持。



不過，YouTube與周覓微博可以說是兩個世界，和周覓在SS9安可場遭受中國粉絲的噓聲與謾罵一樣，微博有不少希望他遠離SJ、遠離銀赫的留言



文末分享MV花絮照、《M Coutdown》後台照與Challenge！（有《M Coutdown》MC、正solo回歸的Monsta X周憲呢！）



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