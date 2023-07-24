BoA感慨「歌曲製作很辛苦，但現在歌手只打歌一週」，網嘆「現在簽售和海外巡演就幾個月了」

《唱跳歌手流浪團》（Dance歌手流浪團）最新第9集，金完宣（金元萱）提到自己最後的活動舞台要唱新歌，眾人就聊起製作一首新歌有多辛苦，繼而談到現在歌手的活動都不一樣了。

談到「新歌」，嚴正化也說自己要出新歌了「但快沒時間了」，BoA就點出一首新歌的製作過程，包括歌詞與舞蹈要訂做、歌手也要練習及錄音，李孝利接著說：「事實上就是那麼難，但人們不太清楚做一首歌要花費多少時間和精力。」



BoA感嘆：「但是最近出專輯的話，轉一圈節目（應指音樂節目、音樂放送）不就結束了嗎？」當嚴正化說很驚訝、詢問是不是上節目一個月，馬上被眾人反駁「不是一個月是一週」，BoA直呼「太虛無了」，對李孝利回憶過往能加上後續曲活動六個月非常有共鳴，嚴正化、金完萱甚至說一張專輯能活動到一年、好幾年。



對著不太了解的華莎，李孝利表示很想坐時光機帶華莎回到過去看看，華莎面露羨慕回答「感覺會很棒」，嚴正化則提到某次隔很久才出新輯，結果只活動一次連音放都沒去讓她倍感遺憾，BoA接著坦承：「最近去《人氣歌謠》這樣的地方都像在打擾大家。」一句話亦引發共鳴，原來大家都覺得自己已是「過去的歌手」了，和後輩站在一起會不好意思或懷疑自己，BoA甚至說自己不算偶像、界線很模糊，嚴正化最後下了結論這些都是「必經之路」，她們現在走的路也是後輩要走的。



Twitter網友轉發此節目片段破1萬人轉發，轉發的內容也都在感嘆現在的歌手回歸模式「打歌時間太短看不夠」，更有人感嘆現在歌手都不想靠音源賺錢了，只想靠粉絲簽售會，但也有人覺得這就是偶像生態的現實狀況，由於音放賺不了錢，只能靠演唱會和見面會，加上偶像太過飽和（音放）需要趕快讓位，表示「粉絲也很難過」。



음방 2주 해놓고 영통팬싸만 몇개월

한국에서 콘서트 2-3일 후 해외투어만 몇달씩

특히 일본은 지역마다 투어돌고

그래놓고 성공을 바람

진짜 요즘 다 이지랄들이라 쳐죽이고싶음

음방 4주 넘게 돌고 지역 행사좀 쳐가봐 https://t.co/CtgfgPTdRC — . (@zaezuzz) July 21, 2023

另外還有則轉發更破了2萬次轉發，該網友寫到現在的歌手（或偶像）頂多上兩週音放打歌，接著是幾個月的影像簽售會，在韓國本地開2、3天演唱會後，就開始幾個月的海外巡演尤其是日本，表達了對現在歌手在本土活動過少的不滿，認為應該上音放至少四週並多多參加地方活動。



음방 2주 해놓고 영통팬싸만 몇개월

한국에서 콘서트 2-3일 후 해외투어만 몇달씩

특히 일본은 지역마다 투어돌고

그래놓고 성공을 바람

진짜 요즘 다 이지랄들이라 쳐죽이고싶음

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