忠言逆耳？李孝利被影評人指名狂批：想不通妳為什麼拍《唱跳歌手流浪團》，可惜可憐

韓國知名電影評論家金道勳批評李孝利參加太多綜藝。

最近李孝利和嚴正化、金完宣、BoA、MAMAMOO華莎等人一起參加了節目《唱跳歌手流浪團》，十分活躍。 身為電影評論家的金道勳突然劍指李孝利，點評「很可惜」。 他在文中表示：「我最近看到李孝利覺得很可惜，很可憐。 完全搞不懂她這幾年我為什麼要和金泰浩（韓國著名PD）一起拍綜藝。 這種節目（《唱跳歌手流浪團》）越拍越不想被忘記，只會讓之前當明星的感覺越來越強。 李孝利明明是那種可以聚集年輕又有趣的的製作人、作曲家，發行同時代專輯的、有能力且有影響力的藝人啊，明明有一定要做的事情，卻一直沈浸在回味過往的綜藝中，老粉絲的話（看到這種情況）根本不會想說『很開心看到姊姊上綜藝』，反而會覺得很厭煩。 哪怕無法重回人氣巔峰，也要參考不斷升級自己的音樂，發行專輯的瑪丹娜（Madonna）、凱莉·米洛（Kylie Minogue）等人。」

댄스가수 유랑단 출연하는 이효리에 대한 김도훈 평론가의 글.jpghttps://t.co/Eaf8FpDX7u — almanac_torts (@trx6673) June 11, 2023

《唱跳歌手流浪團》因聚集了嚴正化、李孝利等多個年代的頂尖歌手而備受關注，首播收視率為3.167%，第二集稍稍上升之後第三集再次下滑，觀們擔心的同時網路上也出現了不少負面的聲音，就在此時金道勳直指回歸的李孝利，並留下了苛刻的評論。

相關文章公開後沒多久就被各大韓媒寫成文章報導，金道勳也遭到了網友們的指責，最終金道勳刪掉了原文，同時還表示：「怎麼可以寫成文章公開報導，瘋了，你們不知道我有多喜歡李孝利嗎？」

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