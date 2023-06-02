集结韩国5大传奇女歌手：李孝利促成《唱跳歌手流浪团》巡回全国送暖！

本年度最强综艺企划登场！由「综艺鬼才」金泰浩和姜英美PD执导、韩国五大传奇solo女歌手李孝利、金元萱、严正化、BoA宝儿和华莎将以《唱跳歌手流浪团》的名义走遍全国，与粉丝面对面一起享受全国巡回演唱会的故事。

韩国「国民妖精」李孝利向来搞作多多，年前曾经在综艺《玩甚么好呢？》与RAIN、刘在锡组成复古团体「SSAK3」活动，又试过和严正化、Jessi、华莎合组期间限定女团「退货远征队」推出单曲，《唱跳歌手流浪团》更是她一手促成的节目！



去年她曾在个人综艺《首尔Check in》与金元萱、严正化、BoA和华莎相约谈心，期间提到想和几位姊妹组团活动，还提出有意举行全国巡回公演：「我们就像办游击演唱会一样，搭一台巴士，然后像摇滚乐队一样，到处发传单宣传；而且除了这里的成员外，还有很多朋友可以来参加，叫上宣美、泫雅和请夏。」经过接近一年的筹备，节目终於在知名制作人金泰浩的推动下盛大登场！



近日《唱跳歌手流浪团》释出了五分钟预告片段，可见五位来自不同年代的最强Solo女歌手在首个舞台上分别献唱代表作：金元萱《Dancing to Rhythm》、严正化《背叛的玫瑰》、李孝利《10 Minutes》、BoA《No.1》以及华莎《TWIT》，让观众纷纷陷入回忆杀。此外，他们亦亲自走访各大城市与众同乐，除了到夜市和消防局惊喜演出外，最近还有不少粉丝在丽水某跆拳道比赛活动、光州的某女子高中野生捕获「流浪团」，引发网民热讨！



由李孝利领军的豪华女团《唱跳歌手流浪团》现已在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度！



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