全新綜藝《跟着哥哥去瑪雅》好評開播！《Bro & Marble》、《唱跳歌手流浪團》持續創話題

8月又有新綜藝節目來襲！即首播獲好評的《跟着哥哥去瑪雅》，而本月將要完結的《Bro & Marble》、《唱跳歌手流浪團》持續創造話題，還有《我家的熊孩子》、《認識的哥哥》等節目新集數趣味公開。

《跟着哥哥去瑪雅》由車勝元、金成均與THE BOYZ柱延共同主持，對古文明甚有研究的「車博士」車勝元，將帶領兩個弟弟金成均與柱延一同到墨西哥探索馬雅文明，並親自向觀眾介紹墨西哥的文化以及瑪雅文明的知識。若你以為是單純的歷史文化之旅那就錯了，他們三人得在墨西哥生活，挑戰自炊、自行和當地居民溝通，以完成九個任務拿到九把鑰匙，最後開啟神秘寶箱！



《跟着哥哥去瑪雅》上週開播後在韓國隨即獲得好評，開出全國3.8%收視率，最高達5.6%，是包括無線台在內的同時段收視冠軍！網友正面評價包括「墨西哥村莊很可愛很漂亮」、「看買菜和做飯很有趣」，三個人彼此之間和村民的化學反應也頗受歡迎。《跟着哥哥去瑪雅》本週五將播出第二集。



而本月要收尾的兩檔「豪華陣容」綜藝則持續創造熱門話題！池錫辰、曹世鎬、柳演錫、李東輝、李昇基、Super Junior圭賢、SEVENTEEN Joshua與Hoshi主持的《Bro & Marble》，在杜拜玩起真人大富翁玩遊戲破任務爆笑又刺激，柳演錫遭Joshua大整而落敗，過程超反轉；金元萱、嚴正化、李孝利、寶兒、華莎、洪賢姬主持的《唱跳歌手流浪團》，在韓國各地展開特別公演，最新舞台嚴正化與LE SSERAFIM、金元萱與Red Velvet瑟琪兩組跨世代合作，令人感到新穎又動容。

除此之外還有《2億9千：結婚戰爭》、《我家的熊孩子》、《兩天一夜4》、《全知干預視角》、《認識的哥哥》與《玩甚麼好呢》播出中，持續帶給觀眾有趣內容，例如：《我家的熊孩子》車太鉉又來了，和金鍾國展開吵吵鬧鬧的釣魚行；《認識的哥哥》INFINITE緊接在ITZY後重磅登場，經典刀群舞再現卻要罷免金聖圭代表；《玩甚麼好呢》任務外插曲不停，‎美珠被抓包拍美照修圖修過頭，朱宇宰意外露股溝還重現李光洙招牌「蚊子舞」XD。

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