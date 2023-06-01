《信號》編劇金銀姬新作品《惡鬼》6月23日首播！女主角金泰梨驚悚劇照公開

SBS最新金土電視劇《惡鬼》公開了女主角金泰梨的劇照，驚悚感覺引發話題討論，她同時將演出一位在艱難的現實環境中努力生活的公務員考試生，以及深入人類欲望的惡鬼，讓觀眾們看見金泰梨的雙面演技魅力。

《惡鬼》描述被惡鬼纏上的女子，與一位看得見惡鬼的男子之間秘密死亡的故事，是一齣韓式神秘驚悚的電視劇。由大勢演員金泰梨主演，而她與知名編劇《信號》《屍戰朝鮮》的金銀姬作家相遇，更被喻為是2023年最被期待的大作。總是能消化各類題材，展現高度消化力與演技的金泰梨，本次預計又將帶來讓大家驚艷的表現。



金泰梨所飾演的具山英一角，代替母親在外白天打工，晚上還得準備公務員考試，即使處在這樣不利的環境中，她仍沒有向現實低頭而努力生活著。但某天她收到了某一個物品，心中的意志逐漸被惡鬼蠶食。今日公開的劇照中，除了努力留著汗水生活的金泰梨，也有與惡鬼混合的臉孔，一種有努力生活的疲憊感，另一種則有著令人害怕的犀利眼神。



第一次挑戰鬼片題材電視劇的金泰梨，認為這樣的新鮮題材相當吸引她，也表示雖然接觸過很多種鬼片，但《惡鬼》屬於韓國式的神祕驚悚，讓她感到相當新奇，並且她必須以同樣的臉孔表達出完全不一樣的感覺，也希望能讓觀眾們感受到箇中差異，也請大家留意她的表演細節。《惡鬼》6月23日晚間即將首播。



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