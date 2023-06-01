《格殺福順》《有利的詐欺》李妍：「為演出新作品一整週都足不出戶」貼近駭客宅女生活

曾演出Netflix《D.P.逃兵追緝令》《少年法庭》《格殺福順》，TVING《放學後戰爭活動》以及tvN人氣電視劇《浪漫速成班》，每次角色總讓大家印象深刻的李妍，本次參與新作《有利的詐欺》演出，雖然目前登場的戲份還不算太多，但她也透露了如何投入一部作品演出的事前準備。

日前李妍接受時尚雜誌影音訪談，也大方透露了自己平時休閒的方式。最近她在新作品《有利的詐欺》中飾演一位天才駭客，她也表示因為這個角色個性比較內向，所以很多時間李妍都在家裡躺著，幾乎就是宅女。李妍也表示自己平時在準備各種角色時，喜歡體驗接近日常生活的東西，畢竟每個角色所具有的能量都不同，在這些經歷後會逐漸補滿。



在《有利的詐欺》她所飾演的角色鄭多貞，是一位電腦高手駭客，還經營著漫畫屋，會停留在自己的空間內專注處理著事情。但這跟熱愛大自然的李妍原本的個性相當不同，為了更貼近這樣的角色，她整整一週的時間都待在家裡不出門，吃飯也大多以泡麵來解決。李妍表示獨處的時間變多之後，人臉上的表情會逐漸消失，而能夠在這樣的表情下展現出何種能量，就是她所努力的目標。



訪談中李妍也提到了自己很熱愛大自然熱愛旅行，爬山時雖然走得不快，但能夠慢慢登上山頂並欣賞著沿途的景致，讓她覺得相當開心。說到現在最想做的事情，她也大呼「旅行」「大自然」表達心目中想往外跑的念頭，她說沒有想要做什麼太特別的事情，就與好友們一同出遊，再繼續挑選下一部作品就好。



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