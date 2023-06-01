《信号》编剧金银姬新作品《恶鬼》6月23日首播！女主角金泰梨惊悚剧照公开

SBS最新金土电视剧《恶鬼》公开了女主角金泰梨的剧照，惊悚感觉引发话题讨论，她同时将演出一位在艰难的现实环境中努力生活的公务员考试生，以及深入人类欲望的恶鬼，让观众们看见金泰梨的双面演技魅力。

《恶鬼》描述被恶鬼缠上的女子，与一位看得见恶鬼的男子之间秘密死亡的故事，是一出韩式神秘惊悚的电视剧。由大势演员金泰梨主演，而她与知名编剧《信号》《尸战朝鲜》的金银姬作家相遇，更被喻为是2023年最被期待的大作。总是能消化各类题材，展现高度消化力与演技的金泰梨，本次预计又将带来让大家惊艳的表现。



金泰梨所饰演的具山英一角，代替母亲在外白天打工，晚上还得准备公务员考试，即使处在这样不利的环境中，她仍没有向现实低头而努力生活著。但某天她收到了某一个物品，心中的意志逐渐被恶鬼蚕食。今日公开的剧照中，除了努力留著汗水生活的金泰梨，也有与恶鬼混合的脸孔，一种有努力生活的疲惫感，另一种则有著令人害怕的犀利眼神。



第一次挑战鬼片题材电视剧的金泰梨，认为这样的新鲜题材相当吸引她，也表示虽然接触过很多种鬼片，但《恶鬼》属於韩国式的神秘惊悚，让她感到相当新奇，并且她必须以同样的脸孔表达出完全不一样的感觉，也希望能让观众们感受到个中差异，也请大家留意她的表演细节。《恶鬼》6月23日晚间即将首播。



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